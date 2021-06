Maksymowicz porzucił Gowina. Wicepremier zabrał głos

W maju prof. Wojciech Maksymowicz poinformował, że opuszcza Porozumienie i przechodzi do koła parlamentarnego Polska 2050. Chwilę po ogłoszeniu decyzji jego oświadczenie skomentował prezes ugrupowania Jarosław Gowin, który stwierdził, że Maksymowicz "padł w ostatnich tygodniach ofiarą bezpardonowego ataku". Gowin nawiązał tym samym do wszczęcia kontroli na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w sprawie eksperymentów medycznych. Prof. Maksymowicz miał rzekomo nadzorować wykorzystywanie płodów ludzkich do badań. Poseł kategorycznie temu zaprzeczył, po czym odszedł z klubu PiS. Teraz w rozmowie z Wirtualną Polską Gowin przekazał, że podtrzymuje swoje słowa dotyczące ataku. - Jesteśmy w kontakcie, przecież rozejście się dróg politycznych nie oznacza, że tracimy kontakt, wzajemny szacunek, sympatię. Bardzo ubolewam, że profesora nie ma już w obozie Zjednoczonej Prawicy - powiedział lider Porozumienia w programie "Tłit".