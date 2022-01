Makowski: Młodzi uciekają z Kościoła, ale to "Kościół jest ofiarą"? Prymas Polak jedno, abp Jędraszewski drugie [OPINIA]

Co zniechęca młodych do religii i Kościoła? Głównie rozdźwięk między tym, "co mówi religia, a tym, co robi Kościół" oraz "brak właściwej reakcji Kościoła na pedofilię w jego szeregach" (to wskazało kolejno 65 proc. i 63 proc. osób). Przeszkadza im też zaangażowanie Kościoła w politykę oraz "przepych i nieuzasadnione bogactwo ludzi Kościoła". Rzadziej wskazują brak zrozumienia ich potrzeb i współczesnego świata. Genezą zniechęcenia nie są zatem kwestie ściśle religijne i teologiczne, co po prostu praktyka sprawowania tej wiary. Bolesny rozdźwięk między tym, jakie świadectwo daje "góra", a tym, co każe robić wiernym na dole. Często nie mając kontaktu z ich codziennym życiem, dramatami i wyborami.