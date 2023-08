Makabryczne odkrycie w Alpach. Odsłonił je topniejący lód

Szokujące odkrycie w austriackich Alpach. Z powodu ocieplenia klimatu wiele lodowców topnieje. Taki obrót spraw spotkał też Schlatenkees w Tyrolu Wschodnim. Jeden z górskich przewodników w trakcie wyprawy w góry dokonał koszmarnego odkrycia. Jak przekazała policja z Leinz, lód odsłonił ciało mężczyzny, który zaginął ponad 20 lat temu. Zdaniem służb 37-letni wówczas mieszkaniec Austrii miał wypadek i nie zdołał zejść na dół o własnych siłach. Przy ciele znaleziono plecak, w którym był portfel z dokumentami, co usprawniło pracę funkcjonariuszy. To nie pierwszy taki przypadek w ostatnim czasie. Kilka tygodni temu w szwajcarskich Alpach lód odsłonił ciało niemieckiego alpinisty, który zaginął 37 lat temu. - Lodowce przechodzą długoterminowy trend topnienia. Oczekuje się, że trend ten będzie się utrzymywał, a lata o niskiej zawartości śniegu przyczyniają się do tego problemu. Jeśli będziemy kontynuować emisje, które obecnie emitujemy, będziemy patrzeć na w dużej mierze zlodowaciały region Alp w nadchodzących pokoleniach - wyjaśnił na łamach CNN glacjolog Lindsey Nicholson z Uniwersytetu w Innsbrucku. Lodowce odgrywają ważną rolę w życiu człowieka. Dostarczają świeżą wodę do prawie 2 mln ludzi, a przez zmieniający się klimat przyczyniają się do wzrostu poziomu mórz i oceanów.

