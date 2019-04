Majówka zagrożona. Możliwe zakazy wstępu do lasów

Jeśli przez pięć dni w lasach będzie utrzymywać się susza, taka jak dotychczas, niektórzy z nadleśniczych będą musieli wprowadzić zakaz wstępu do lasu. Może on wypaść właśnie podczas majówki.

Kto w długi weekend majowy planuje odpoczynek w lesie, powinien uwzględnić dodatkowe ryzyko przykrej niespodzianki. Ze względu na panującą suszę i serię pożarów leśnicy mogą wprowadzić zakaz wstępu do lasu. Sytuacja jest fatalna. W ciągu trzech tygodni kwietniowej suszy w lasach wybuchło prawie 2500 pożarów, podaje Straż Pożarna. To dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku.

- Odnotowaliśmy pierwsze przypadki, gdy rano wilgotność ściółki leśnej nie przekraczała 10 procent. Pod względem zagrożenia pożarowego to szczególnie niebezpieczna sytuacja - mówi WP Mirosław Kwiatkowski z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu. - Na szczęście występują lokalne przelotne opady deszczu i burze, które zmniejszają zagrożenie. To jednak tylko chwilowo, czekamy na duże opady, które poprawią sytuację - dodaje.

Zakaz wstępu do lasu ze względu na zagrożenie pożarowe ogłaszany jest, kiedy przez pięć dni z rzędu wilgotność ściółki leśnej spada poniżej 10 proc. Na razie przypadki takiej suszy trwały najwyżej dwa-trzy dni. Jednak prognozy pogody na nadchodzącą majówkę są niekorzystne. Nie tylko nie spadnie większy deszcz, ale ostatnio pojawił się również silny i suchy wiatr .

Mapa zagrożenia pożarowego lasów we wtorek zajarzyła się na czerwono - podobnie jak w dniach poprzednich. Najwyższy stopień alarmu obowiązuje praktycznie w całej Polsce. Każdego dnia wybucha od 120 do 180 pożarów. Poniżej film z drona przelatującego obok pożaru lasu na granicy Bydgoszczy.

Dwie śmiertelne ofiary pożarów lasów

Kilka dni temu na niedużym leśnym pogorzelisku w woj. lubelskim strażacy znaleźli zwłoki 72-letniego traktorzysty. Obok stała nadpalona maszyna. Strażacy przypuszczają, że podczas pracy doszło do zaprószenia ognia, a ofiara nie zdążyła uciec z płomieni. Z kolei w woj. zachodniopomorskim podczas pożaru łąki i lasu zginęła 86-letnia kobieta.

Strażak z motolotnią

Według statystyk Lasów Państwowych pożary obejmują od kilku do kilkunastu hektarów lasów. To niewiele. Ogień jest szybko wykrywany i gaszony nim się rozprzestrzeni. W tym roku leśnicy wynajmują 48 samolotów do obserwacji oraz akcji gaśniczych.