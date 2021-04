Majówka groźna dla życia. Lekarz z Łodzi przemawia do wyobraźni

Majówka z obostrzeniami - taką decyzję w środę podjął rząd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że hotele i miejsca noclegowe pozostaną zamknięte do 3 maja. - Stojąc po stronie życia ludzkiego, wiedząc, jaka jest sytuacja w szpitalach, nie mógłbym podpisać się pod uwolnieniem, chociaż też chciałbym w majówkę odpocząć - mówił w programie WP "Newsroom" dr Tomasz Karauda. Lekarz zaapelował też do Polaków, aby powstrzymali się od unikania obostrzeń. - Może właśnie przez szacunek do wszystkich tych, którzy walczą o każdy oddech, przez szacunek do tych, którzy już odeszli, powinniśmy unikać takich sytuacji - podkreślił. Ekspert skrytykował też ostatni zlot motocyklistów na Jasnej Górze, gdzie zgromadziły się tłumy osób, a także przypadki łamania obostrzeń przez rządzących. - Czy to nie jest czas na to, być solidarnym i żeby być razem? O to apelujemy wciąż do wasz wszystkich. To od was zależy dalszy przebieg pandemii - mówił dr Karauda.

