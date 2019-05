Majówka 2019: W środę, 1 maja wypada Święto Pracy. Sprawdź, jak obchodzimy ten dzień

Majówka 2019: W środę, 1 maja obchodzimy Międzynarodowe Święto Pracy. Zobacz, gdzie tego dnia zrobimy zakupy

Majówka 2019 – 1 maja

W środę, 1 maja wypada Międzynarodowe Święto Pracy (ang. International Workers Day), lub inaczej Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Przypominamy, że to coroczne święto, którego celem jest upamiętnienie i uznanie osiągnięć klasy robotniczej. W Polsce 1 maja to święto państwowe, a co za tym idzie, dzień ustawowo wolny od pracy. Przypominamy, że święto zostało ustanowione w 1889 roku na pierwszym kongresie Drugiej Międzynarodówki w Paryżu. Miało wówczas upamiętnić masakrę robotników, która miała miejsce 1886 roku w Chicago, w USA, podczas demonstracji przeciw złym warunkom pracy, a w szczególności przeciw zbyt długiemu czasowi pracy.