Majmurek: Tonący Niemiec się chwyta

"Niemcy z nami się nie rozliczyły. […] Nie tylko chodzi o reparacje, ale też o rozliczenie moralne. Puszczono to wszystko, co się działo, w zapomnienie" – mówił prezes PiS w Grójcu. Zarzucił opozycji, że wobec Niemiec ulega "syndromowi sztokholmskiemu". PiS oczywiście nie ulega, więc już wkrótce – jak zapowiedział Kaczyński – wystąpi oficjalnie do Niemiec o zapłatę reparacji wojennych. Jako wielki sukces swojego rządu, prezes PiS wymienił nie tylko asertywną wobec Berlina politykę zagraniczną, ale też to, że "Polacy nie jeżdżą już na szparagi do Niemiec".