Sensacyjny sondaż. KO liderem, traci PiS. Dalszy spadek może być "bezlitosny"

- Wraz z wybuchem wojny nastroje uległy zamrożeniu. To jest dość zaskakujące. Wielu się spodziewało, że to pomoże partii rządzącej, tymczasem takiego zjawiska właściwie nie ma - tłumaczy wówczas prof. Dudek. - Pytanie jak długo potrwa zamrożenie nastrojów społecznych. Moim zdaniem potrwa to tak długo, jak długo Polacy będą sparaliżowani wojną. Moim zdaniem to kwestia jeszcze miesiąca, dwóch, kiedy się oswoimy i zacznie się pewien ruch w tych sondażach. Zobaczymy tylko, kto na tym skorzysta, a kto na tym straci - prognozował w kwietniu politolog.