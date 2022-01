Majmurek: Prawicowe elity narzucają nam zasady, których same nie mają zamiaru szanować [OPINIA]

To Ordo Iuris było środowiskiem najbardziej konsekwentnie walczącym o to, by Polska wypowiedziała Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – tzw. Konwencję stambulską. Zdaniem aktywistów OI, ma ona wprowadzać pod płaszczykiem walki z przemocą "ideologię gender" do polskiego porządku prawnego. W dodatku Konwencja, jak twierdzą ekspertyzy Instytutu, błędnie identyfikuje przyczyny przemocy wobec kobiet – wskazując np. na to, że przyczyniać się do niej mogą też poglądy religijne – nie zauważając przy tych rzeczywistych, np. osłabienia instytucji rodziny, rozwodów, zwiększania się liczby związków nieformalnych. Według OI, najlepszą receptą na przemoc domową ma być wzmocnienie tradycyjnej rodziny, opartej o trwały, najlepiej nierozerwalny związek kobiety i mężczyzny.