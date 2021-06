Majątek szefa TVP Jacka Kurskiego ujawniony. Reakcja z obozu Zbigniewa Ziobry

Wirtualna Polska w środę ujawniła majątek szefa TVP Jacka Kurskiego. Wyceniono go na 4 miliony złotych. - To jest oczywiście jeden z elementów funkcjonowania w życiu publicznym i transparentność pokazywana w oświadczeniu majątkowym jest czymś naturalnym. Każdy może sprawdzić majątek mój czy kogokolwiek, kto jest posłem albo senatorem. Nie ma w tym nic złego, ale oczywiście należy się zastanowić, w jaki sposób jest to wykorzystywane. Ale na pewno jest to podstawa funkcjonowania w społeczeństwie transparentnym, przejrzystym - powiedział Jacek Ozdoba. Gość programu "Newsroom" WP dodał, że "patrzenie władzy na majątki jest czymś naturalnym". - Ja się z tego powodu nie oburzam - stwierdził sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, podkreślając, że sam "nie ma nic do ukrycia".