Majątek Radosława Sikorskiego. Jego firma przyniosła mu ponad milion zysku

Jak wynika z oświadczenia majątkowego europosła Radosława Sikorskiego złożonego na początku kadencji Parlamentu Europejskiego, polityk – mimo iż nie był w Sejmie – radził sobie doskonale. Jego firma wykazała spore zyski, a dodatkowo Sikorski zakupił nowoczesny ciągnik.

Przypomnijmy, w 2015 roku Sikorski w związku aferą taśmową zrezygnował z funkcji marszałka Sejmu, by później nie wystartować w wyborach parlamentarnych. Polityk szybko założył swoją firmę, jednoosobową działalność gospodarczą . Prowadził ją pod szyldem " Radosław Sikorski Sikorski Global". Nadal jednak był obecny w życiu politycznym. Komentował bieżące wydarzenia, uczestniczył w lokalnych spotkaniach i wydał książkę. Bez problemu dostał się w majowych wyborach do europarlamentu, startując z miejsca 1 w okręgu kujawsko–pomorskim. I jak każdy europoseł musiał ujawnić swój majątek.

Co wynika z oświadczenia majątkowego Sikorskiego? Ma oszczędności warte 1,2 mln zł. A do tego 160 dolarów, 103 funty, 30 euro. Polityk posiada dom (pałac) w Chobielinie – 800 m.kw. warty ok. 6 mln zł, a także mieszkanie 170 m.kw o wartości 2,5 mln zł i drugie mieszkanie (65 m.kw. – warte 200 tys. zł).

Zakup o tyle zrozumiały, że posiadłość w Chobielinie liczy sobie 14 hektarów. Z tego ok. 10 hektarów to uprawne pola, a ok. 4 hektarów to teren przylegający bezpośrednio do zabudowań.