Majątek premiera Morawieckiego. Polityk PiS: "Ja też jestem bogaty"

Ciąg dalszy komentarzy po opublikowanej przez dziennikarzy Wirtualnej Polski wartości majątku premiera Mateusza Morawieckiego oraz jego żony. W programie "Newsroom WP" sprawę skomentował poseł PiS Bolesław Piecha. - Mnie ta kwota nie szokuje ani lekko nie zaskakuje. Mamy pewne zasoby finansowe. Na pewno pan premier jest człowiek zamożnym i bardzo dobrze - podkreślił polityk PiS. Jak przyznał poseł Piecha, on sam nie uważa się za człowieka bogatego. - Też jednak uważam się za zamożnego i też zgromadziłem pewne środki dzięki swojej pracy - zaznaczył Bolesław Piecha. Polityk skrytykował też ustawę zakładającą jawność majątków współmałżonków polityków. - Moje dzieci są osobami prywatnymi. Nie działają w polityce, nie zajmują stanowisko w spółkach Skarbu Państwa i jest pytanie, czy one powinny ujawniać swój majątek. Wydaje mi się, że to bardzo daleko idące ujawnienie - stwierdził poseł PiS. Jak przyznał, jest przeciwny ustawie, która od 2019 roku czeka na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.

