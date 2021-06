Majątek męża J. Scheuring-Wielgus zabezpieczony przez służby. Chodzi o zakłócenie mszy w Toruniu

Majątek męża Joanny Scheuring-Wielgus został zabezpieczony przez prokuraturę po tym, jak posłanka Lewicy razem z partnerem zakłócili mszę w jednym z kościołów w Toruniu. Do tej decyzji odniosła się Scheuring-Wielgus, która przekazała, że "to jest atak na mnie poprzez mojego męża, to represje prokuratorskie".