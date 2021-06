Scheuring-Wielgus zgodziła się z dziennikarzem WP. Zaraz potem wygłosiła apel

Tweet Ryszarda Terleckiego skierowany do Swiatłany Cichanouskiej wywołał bardzo duże oburzenie opinii publicznej, którego skutkiem był wniosek o odwołanie go funkcji wicemarszałka Sejmu. Dymisji Terleckiego domaga się między innymi klub Lewicy. W programie WP "Tłit" sprawę komentowała posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, której zdaniem politycy zbyt często wdają się w wymiany zdań w mediach społecznościowych. - Ja miałabym taki apel do polityków, żeby przestali żyć bańką twitterową, ponieważ świat na Twitterze nie jest światem rzeczywistym - powiedziała. Przedstawicielka Lewicy zgodziła się również z prowadzącym program Michałem Wróblewskim, że wpis jej klubowej koleżanki Anny-Marii Żukowskiej na temat stroju białoruskiej opozycjonistki Jany Szostak był niepotrzebny. Posłanka nie będzie jednak zwracała koleżance uwagi. - Nie jestem szefową Anny-Marii Żukowskiej, natomiast uważam, że każdy polityk i polityczka powinni zdawać sobie sprawę z tego, że Twitter, to nie jest rzeczywistość - stwierdziła.