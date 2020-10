Strajk w całej Polsce. Joanna Scheuring-Wielgus z happeningiem w kościele

Strajk w całej Polsce. Kobiety protestują

"Wszystkie jesteśmy wystarczająco mądre, wystarczająco wrażliwe i wystarczająco empatyczne, by samodzielnie podjąć decyzję czy, kiedy i z kim mieć dzieci. Same, w zgodzie ze sobą i swoim własnym sumieniem umiemy podjąć najlepsze, suwerenne, osobiste najlepsze dla siebie decyzje. W tym tę, czy chcemy donosić ciążę czy nie. To muszą być nasze decyzje, bo to my i tylko my będziemy ponosić ich konsekwencje" - napisała na Facebooku posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.