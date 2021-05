Maj przyniósł śnieżny rekord na Śnieżce

Ostatni raz tak dużo śniegu na Śnieżce w maju leżało aż 70 lat temu, jednak tegoroczna wartość jest absolutnie rekordowa. - Jak znaczne były to przekroczenia, świadczy fakt, że średnia wieloletnia grubość pokrywy śnieżnej w pierwszej dekadzie maja waha się od 40 cm (dla 1 maja) do 16 cm (dla 10 maja). Średnia dla całej dekady to 28 cm - wyjaśnił Kasprowicz.