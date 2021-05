Pogoda. Powrót zimy i 44 cm śniegu w Tatrach. Ostrzeżenie dla turystów

Temperatura w sobotę w ogóle nie będzie przypominała maja. W Zakopanem zapowiadamy zaledwie 11 st. C. Niewiele cieplej nad morzem czy na Warmii - 12-14 st. C. W głębi kraju słupki rtęci pokażą 15-17 st. C., a na zachodzie miejscami 18 st. C.