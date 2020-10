Mafia rumuńskich grzybiarzy powróciła. Pierwsza interwencja służb

Grzybobranie. "Tną rydze na potęgę i wywożą"

- Za dnia zbierają grzyby, wieczorem sortują i pakują do samochodów. Zbieracze ci odpoczywają, śpiąc przy rozpalonych ogniskach. Okupują wiaty na leśnych parkingach. Po wyzbieraniu grzybów przenoszą się w inne miejsce. Rydze wyjeżdżają z Polski na Słowację przez przejście w Barwinku i dalej trop się urywa - relacjonuje świadek, który we wtorek 6 października napotkał grupę rumuńskich grzybiarzy.

Rumuńscy grzybiarze powrócili. Pierwsze akcje służb

- W Rumunii nie ma zakazu wjazdu samochodem do lasu, dlatego zagraniczni grzybiarze zachowują się podobnie. Kiedy jeden z samochodów wjechał do lasu, ekipa zbieraczy została ukarana mandatem przez wezwany przez nas patrol policji. Poinformowaliśmy o tym zjawisku Straż Graniczną oraz sanepid - mówi leśnik.

Według przepisów grzybobranie w polskich lasach nie jest w żaden sposób limitowane. To w przypadku gdy grzybobranie dotyczy indywidualnych grzybiarzy, hobbystów. Również obcokrajowcy mogą zbierać grzyby w Polsce bez zezwolenia. Według Lasów Państwowych akcja rumuńskich grzybiarzy nosi jednak cechy zorganizowanego zbioru runa leśnego, a to wymaga już zgody leśników.

Posłanka PiS: Polskie grzyby dla Polaków

Dodajmy, że sprawa zainspirowała posłankę PiS Krystynę Wróblewską do podjęcia interwencji w sprawie wprowadzenia ograniczeń dla grzybiarzy-cudzoziemców. - W pierwszej kolejności to Polacy powinni czerpać zyski z naszego dobra narodowego, jakim są grzyby. To my płacimy podatki, utrzymujemy lasy, dbamy o nie. Dlatego trzeba zacząć coś robić już dziś, by chronić grzyby w przyszłości - komentowała posłanka w rozmowie Wirtualną Polską.