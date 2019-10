Polskie grzyby dla Polaków. Posłanka PiS Krystyna Wróblewska chce walczyć z zagraniczną mafią

Sezon grzybowy w pełni. Lasy szturmują tysiące osób z koszykami. Wśród nich kilkudziesięcioosobowe grupy z zagranicy m.in. z Rumunii. Zbierają polskie prawdziwki i zarabiają na tym krocie. Nie podoba się to posłance PiS. - W pierwszej kolejności to Polacy powinni czerpać zyski z naszego dobra narodowego, jakim są grzyby. Obiecują, że zrobię z tym porządek – mówi Wirtualnej Polsce Krystyna Wróblewska z PiS.

Posłanka zapewnia, że sprawą grzybów zajmie się jak najszybciej. - Sezon grzybowy trwa, więc sprawa jest na czasie. To Polak w pierwszej kolejności powinien zarabiać na grzybach, bo to my płacimy podatki, utrzymujemy lasy, dbamy o nie. W tym roku jest urodzaj grzybów i proceder z obcokrajowcami się nasilił. Dlatego trzeba zacząć coś robić już dziś, by chronić grzyby w przyszłości – mówi Krystyna Wróblewska.