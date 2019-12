Madera. Pogoda szaleje. Pierwszy śnieg na wyspie od lat

Mieszkańców Madery spotkała niespodzianka. Na wyspie spadł dawno niewidziany śnieg. To rzadkość w tych rejonach. Na najbliższe dni wydano alerty pogodowe.

Madera w śniegu. Pogoda zaskoczyła mieszkańców

Poniedziałek był na Maderze pochmurny, wietrzny i deszczowy. Porywy wiatru sięgały 130 kilometrów na godzinę. Na szczycie Pico do Arieiro temperatura spadła do -2 st. C. Portugalski Instytut Morza i Atmosfery (IPMA) ostrzegał, że w najwyższych partiach wyspy mogą pojawić się burze śnieżne i gradobicie. Prognozy sprawdziły się. Pierwszy raz od wielu lat na Maderze zaczął silnie sypać śnieg.