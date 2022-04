"Macronete" czyli nowe słowo opisujące rzeczywistość w Ukrainie

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Władimir Putin rozmawia z jednym europejskim przywódcą: Emmanuelem Macronem. Rozmowy odbywają się na prośbę prezydenta Francji. - Macron stara się przynajmniej raz w tygodniu dodzwonić do Putina. Czasem mu się nie udaje, musi czekać kilka dni. Widać, że Putin lubi się poznęcać nad Macronem. Daje mu do zrozumienia, że traktuje go jako wysłannika Ameryki, co Macronowi się nie podoba. Ale Macron jest wytrwały, uważa, że taką właśnie drogą należy podążać - mówił niedawno Wirtualnej Polsce Łukasz Maślanka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ekspert od francuskiej polityki.