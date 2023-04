Macierewicz: Zawiadamiamy prokuraturę ws. zamachu na Lecha Kaczyńskiego

- Dysponujemy wypowiedzią (Władimira - przyp. red.) Putina, który stwierdza na początku 2008 roku, że działania prezydenta Lecha Kaczyńskiego muszą doprowadzić do wojny, jaką Rosję będzie prowadziła z Polską. To jest wstrząsająca wypowiedź. Warto sobie uświadomić, że to jest pierwszy moment, który wskazuje na przygotowania ze strony rosyjskiej do zbrodni smoleńskiej - kontynuował Macierewicz.