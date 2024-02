Macierewicz przed Trybunał Stanu? "Prędzej czy później to stać się musi"

Prowadzący Michał Wróblewski przytoczył słowa sprzed 5 lat gościa programu "Tłit" Wirtualnej Polski gen. Mirosława Różańskiego o tym, że "Macierewicz powinien stanąć przed Trybunałem Stanu". - Ja jestem przekonany, że te osiem lat minione powinno zostać rozliczone w wymiarze personalnym. Natomiast, moje odniesienie do pana Macierewicza jest niezmienne i uważam, że to jest człowiek, który przyniósł ogromne szkody dla naszego bezpieczeństwa i dla samych sił zbrojnych. Powinien za to odpowiedzieć - stwierdził generał. Gość programu mówił również, że nie chce przesądzać, kiedy to rozliczenie nastąpi, czy w ciągu półtora roku, czy w następnej perspektywie. - Matematyka parlamentarna jest taką nieuchronną i bądźmy realistami - mówił. Dodał również, że „sprawiedliwości musi stać się zadość i ten człowiek powinien w końcu być rozliczony.” - Prędzej czy później to stać się musi - podkreślił senator.