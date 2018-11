Macierewicz ostrzega ws. Rosji: zagrożenie dla NATO

To, co się stało jest olbrzymim zagrożeniem dla południowej flanki NATO - ocenia Antoni Macierewicz agresywne działania Rosji wobec Ukrainy. B. szef MON ostrzega, że zbagatelizowanie sytuacji może zagrozić bezpieczeństwu całej Europy.

- Z punktu widzenia wojskowego jest to bardzo daleko idący akt agresji i zagrożenia zapowiadający odcięcie Ukrainy od morza w ogóle. To ma konsekwencje nie tylko dla Ukrainy, ale także Mołdawii, Rumunii i całego obszaru Morza Czarnego. To, co się stało jest olbrzymim zagrożeniem dla południowej flanki NATO - mówił były szef MON.