Macierewicz odpowiada narodowcom. "To nieprawda, chcą osłabić PiS"

Były szef MON odniósł się sprawy ujawnienia tajnej notatki MSZ, w której ambasador Polski w Izraelu Jacek Chodorowicz zapisał m.in., że nasz rząd spełni żądania Żydów ws. restytucji mienia. Macierewicz twierdzi, że te doniesienia mają jedynie osłabić PiS i są nieprawdziwe.

W środę, podczas konferencji prasowej w Sejmie, publicysta Stanisław Michalkiewicz oraz politycy Konfederacji podali m.in., że USA naciska na polski rząd, by, przynajmniej częściowo, uległ roszczeniom Żydów ws. zwrotu majątków. Przed wyborami parlamentarnymi jego działania mają być jedynie nieformalne, natomiast po, rząd miałby przygotować stosowne regulacje, nadające roszczeniom odpowiedni status prawny.

"Osłabiając PiS, osłabiacie Polskę"

Komentując sprawę notatki MSZ, Macierewicz uderzył w Konfederację, zarzucając związane z nią środowiska "marginalnymi". Jego zdaniem, ugrupowanie chce wejść do Parlamentu Europejskiego i polskiego parlamentu kosztem Prawa i Sprawiedliwości.

- Chcą to uczynić kosztem wielkiej formacji patriotycznej, która jest jedyną siłą zdolną zatrzymać wszelkie roszczenia niesprawiedliwe, nieuczciwe i nie mające żadnych podstaw wobec Polski - stwierdził.

Były szef MON tłumaczył, że osłabienie pozycji Prawa i Sprawiedliwości otworzy drogę do władzy partiom Koalicji Europejskiej. - A to są siły, które wielokrotnie przystawały na grabież Polski i to z różnych środowisk, zarówno mafijnych jak i politycznych - ostrzegał.