Macierewicz o sporze polsko-izraelskim. "Widać w tym rękę rosyjską"

Były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz twierdzi, że krajem, któremu najbardziej zależy na rozbiciu sojuszu polsko-amerykańskiego, jest Rosja. Według polityka, Kreml próbuje osiągnąć swój cel poprzez prowokacje.

Zdaniem Macierewicza, sojusz amerykańsko-środkowoeuropejski zagraża mocarstwowym ambicjom Rosji. Takie porozumienie ma być również nie na rękę państwom Europy Zachodniej. - Oczywiście w tych wysiłkach wspiera Rosję także ostatnie zachowanie Niemiec oraz Francji, ale trudno by zarzucać tym państwom tego typu intencje, za to rękę rosyjską w tym działaniu, z którym mieliśmy do czynienia niewątpliwie widać - ocenił poseł PiS.