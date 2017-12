Macierewicz chciał zablokować wylot prezydenta Dudy? Kulisy konfliktu o samolot

Współpracownik prezydenta Andrzeja Dudy twierdzi, że szef MON Antoni Macierewicz próbował utrudnić wyjazd głowy państwa do Kuwejtu. - Czym innym jest priorytetowy wylot prezydenta RP, a czym innym jego współpracowników - wyjaśnia w rozmowie z WP gen. Stanisław Koziej.

Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu oraz pracownicy Kancelarii Prezydenta mieli wylecieć 19 grudnia o godz. 8 rano do Kuwejtu. Ich zadaniem było przygotowanie wizyty Andrzeja Dudy w polskim kontyngencie wojskowym i przedświątecznego spotkania ze stacjonującymi tam żołnierzami - uczestnikami operacji Inherent Resolve, wymierzonej w Państwo Islamskie. Z powodu problemów technicznych, wylot BOR i współpracowników prezydenta z Polski był kilka razy przesuwany. Gdy po ponad 10 godzinach wojskowy herkules wzbił się w końcu w powietrze, około godzinę później zawrócił do bazy.

Status HEAD przysługuje tylko 4 osobom w państwie

Nie jest tajemnicą, że prezydent Duda i szef MON Antoni Macierewicz są mocno skonfliktowani. Mają różne wizje zarządzania polską armią, a w mediach coraz częściej pozwalają sobie na wzajemne uszczypliwości. Główną oś sporu stanowi jednak odebranie gen. Kraszewskiemu (doradcy prezydenta) dostępu do informacji niejawnych. Teraz "Super Express" powołuje się na ważnego polityka PiS, który miał powiedzieć gazecie: "Wygląda na to, że Macierewicz chciał zablokować nasz wylot do Kuwejtu na wigilię z polskimi żołnierzami. Dużo nie brakowało, a do Kuwejtu nie polecieliby funkcjonariusze BOR, by przygotować wizytę. MON nie chciało dać innego samolotu, kiedy okazało się, że herkules jest zepsuty".