Macierewicz o byłym szefie BOR. "Długo był kierowcą, oni często dużo wiedzą. Będzie się wykręcał"

Były szef MON skomentował zeznania gen. Mariana Janickiego komisją ds. Amber Gold. Przypomniał jego zachowanie przy okazji katastrofy smoleńskiej. Macierewicz odniósł się do ujawnienia nagrań SB oraz wskazał na "jeden z najlepszych filmów jakie wyprodukowano".

Były szef BOR gen. Marian Janicki będzie zeznawał przed komisją ds. Amber Gold. Antoni Macierewicz uważa, że ma on sporo do przekazania, bo "to człowiek, który był bardzo długo kierowcą".