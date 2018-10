Maciej Lasek dostał się do sejmiku. Dostał ponad 20 tys. głosów

W sejmiku województwa mazowieckiego Koalicja Obywatelska będzie miała 18 radnych. Jednym z nich będzie Maciej Lasek. "Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaufali mi i powierzyli mandat radnego" – skomentował były przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Maciej Lasek osiągnął drugi wynik na liście KO w okręgu nr 7 (PAP, Fot: Leszek Szymański)

"To zaszczyt i wyjątkowa odpowiedzialność. Specjalne podziękowania dla mojej Rodziny i Przyjaciół - bez Was by się to nie udało" – napisał na Twitterze Maciej Lasek.

Maciej Lasek startował w wyborach do sejmiku mazowieckiego z okręgu nr 7, czyli tzw. obwarzanku podwarszawskim. Dostał drugie miejsce na liście Koalicji Obywatelskiej. Ostatecznie w wyborach na byłego przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych zagłosowało 20 401 osób, co było drugim wynikiem na liście KO w tym okręgu.

Maciej Lasek krytycznie ocenia pracę podkomisji kierowanej przez byłego szefa MON i obala jego teorie. - Antoniemu Macierewiczowi najbardziej przeszkadzają rejestratory Tu-154, bo to bezstronny, bezduszny, pozbawiony jakichkolwiek emocji zapis tego, co się wydarzyło. Gdyby nie one, mógłby sprzedać każdą brednię na temat przyczyn tej katastrofy - stwierdził we wrześniu.

Zobacz także: Najbardziej spektakularna przegrana w wyborach. Zdecydował jeden głos

Jak podała we wtorek PKW, w wyborach do sejmiku województwa mazowieckiego PiS zdobyło 34,04 proc. głosów i 24 miejsca. Na KO zagłosowało 27,66 proc. wyborców, co dało 18 mandatów. PSL zdobyło 13,15 proc. głosów zapewniających 8 mandatów. Jedno miejsce przypadło Bezpartyjnym Samorządowcom (6,24 proc.).