Maciej Gdula o swoim wyjściu ze studia. "Czasami człowiek nie wytrzymuje"

Poseł Lewicy Maciej Gdula pokłócił się z prowadzącą, po czym wyszedł ze studia Polskiego Radia i Telewizji Republika. - Dużo chodzę do rządowych mediów. Jestem przyzwyczajony. Ale czasem człowiek nie wytrzymuje - mówi w rozmowie z WP.

Rozmowa w programie "7 razy 24" dotyczyła jego wpisu na Twitterze. Gdula wzywał w nim do zaostrzenia kar wobec Polski za ”łamanie praworządności”. Ale stwierdził, że sankcje powinny być "nałożone bezpośrednio na tych, którzy realnie niszczyli praworządność, czyli polityków PiS"

Poseł PiS Piotr Kaleta stwierdził na antenie, że są to ”żenujące” i "hańbiące" słowa. - Dobrze, że się pan chociaż czerwony ze wstydu zrobił - rzucił w stronę Gduli. Do kłótni włączyła się też prowadząca program Katarzyna Gójska.

"Trudno to było znieść"

Poza tym uważa, że prowadząca odnosiła się do niego "pogardliwie". - Jeżeli prowadzący staje ewidentnie po jednej stronie, przyłącza się do chóru ludzi, którzy nie pozwalają się w pełni wypowiedzieć, to jest pytanie o sens siedzenia w takim programie.