Ma znajomych wśród polityków PiS. Szantażował i groził matce swojego dziecka

We wrześniu 2022 roku kobieta złożyła zawiadomienie do prokuratury dot. licznych przestępstw, które popełnił Paweł Siennicki. Są to: nękanie, groźby, szantaż, a także kradzież i wysyłanie nagich zdjęć. W listopadzie prokuratura postawiła mu zarzut o uporczywe nękanie. Wobec mężczyzny zastosowano także środek zapobiegawczy w postaci zakazu zbliżania się do Anny C. na odległość mniejszą niż 10 m. Siennicki nie może się także kontaktować z kobietą. Onet podał, że z relacji Anny wynika, że ten nie stosował się do zakazów.