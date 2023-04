Asystentka Mejzy dostała państwową posadę. Jest zamieszana w aferę z dotacjami

Awanse zamiast kary

Po serii naszych publikacji Łukasz Mejza stracił stanowisko wiceministra sportu. Ale - jako poseł, bez którego PiS nie ma większości w Sejmie - wciąż jest zapraszany jako komentator do publicznych mediów. Jakiś czas temu wstąpił do Partii Republikańskiej (do Sejmu dostał się z listy PSL), która weszła w koalicję z PiS.