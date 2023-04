Nowa posada Oskara Szafarowicza w PKO BP. Nie spełnia wymogów i na poprzednią, i na nową funkcję

Gdy do niego zadzwoniliśmy, najpierw rozłączył się, życząc nam miłego dnia. Ale gdy wysłaliśmy mu pytania pisemnie, podjął rozmowę. Nie odnosił się jednak do tego, czy ma dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji, wymagane na obecnym stanowisku, lecz podkreślał, że na tej posadzie nie ma wymogu ukończenia studiów. Gdy pytaliśmy o to, jak dostał wcześniejsze stanowisko, gdzie wymagano wyższego wykształcenia, odesłał nas do rzecznika PKO BP. Podczas rozmowy próbował zmienić temat - na politykę. W pewnym momencie oznajmił, że chętnie wziąłby udział w programie Wirtualnej Polski "z przedstawicielem przeciwnej strony w sporze politycznym".