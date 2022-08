CBA u rodziców i asystentki Łukasza Mejzy. Agenci zabezpieczyli dokumenty

Matka Mejzy nie wiedziała, gdzie szukać dokumentów

We wtorek 14 czerwca agenci CBA pojawili się też w Łagowie pod Zieloną Górą. Bo tam w rodzinnym domu Łukasza Mejzy jest zarejestrowana firma Future Wolves. Jak przekazała nam Ewa Antonowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, na miejscu agenci zastali matkę Łukasza Mejzy. Gdy poproszono ją o wydanie dokumentów spółki syna, kobieta stwierdziła, że nie wie, gdzie ich szukać. Wtedy agenci CBA przystąpili do przeszukania domu państwa Mejzów. W trakcie przeszukania na miejscu pojawił się Łukasz Mejza. Nie przeszkodziło to funkcjonariuszom CBA w zabezpieczeniu dokumentów firmy byłego wiceministra sportu.