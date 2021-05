Ma 100 lat i ponad 100 kg. "Prawdziwy potwór"

Jesiotr złowiony w rzece Detroit jest jedną z największych ryb tego gatunku odnotowanych w ostatnich latach w USA. "To prawdziwy potwór rzeczny o wadze 108 kg i długości ponad 2,1 m" - wyjaśniają pracownicy Alpena Fish and Wildlife Conservation Office.

Federalne służby odpowiedzialne za rybołówstwo w stanie Michigan poinformowały, że jesiotr po dokonaniu wszystkich pomiarów i badań został wypuszczony do rzeki.

"Biorąc pod uwagę długość i wagę ryby, zakładamy, że to samica, która w naszych wodach żyje około 100 lat. Przypuszczamy, że jej życie rozpoczęło się w 1920 roku" - podano w komunikacie.

Larry Dean z U.S. Fish and Wildlife Service poinformował, że samice jesiotra żyją 70-100 lat. W przypadku samców jest to maksymalnie 70 lat.