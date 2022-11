Rząd za długo zwlekał z informacją o eksplozji? Mariusz Kamiński odpowiada

- Z CIA mamy partnerskie relacje. Spotykamy się regularnie. Jedyne co jest tu nietypowe, to fakt, że po tym spotkaniu wydano komunikat. Przypominam, że prowadzimy na wschodzie kraju śledztwo o największym priorytecie. Pierwsze wnioski wskazują na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Nasze służby wciąż są postawione w stan gotowości. Na Lubelszczyznę zostało skierowanych 500 policjantów, by uspokoić mieszkańców i pokazać, że państwo czuwa - dodał szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji