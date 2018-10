Lwowska Rada Obwodowa żąda usunięcia lwów z Cmentarza Orląt Lwowskich

Lwowski samorząd uznał posągi lwów, znajdujące się na Cmentarzu orląt Lwowskich, za "symbol polskiej okupacji Lwowa" i zażądał ich usunięcia.

"Dążenie do ustawienia potajemnie pomników polskiej okupacji Lwowa trwa na tle niszczenia ukraińskich pomników na terytorium Polski, co odbywa się za milczącą zgodą polskich władz lokalnych. Zrozumiałe jest, że wspomniane posągi będą wykorzystywane przez polskie koła radykalne do prowokacji na Ukrainie i staną się podstawą pogorszenia stosunków ukraińsko-polskich – czytamy w oświadczeniu.