Łukaszenka wytoczył ciężkie działa. "Znacjonalizować McDonald's i sieć IKEA"

- Mówię to na przykładzie McDonald's. To działało i działa. Ale to teraz nasza sprawa. Jeśli nie chcieli pracować, to nieważne. Nasi ludzie nie są głupsi. Mogą rozciąć bułkę i włożyć do środka liść sałaty lub kawałek salami - oznajmił z entuzjazmem Łukaszenka, jednocześnie akcentując, że wycofujące się firmy nie mają, jego zdaniem, prawa do tego, by zabierać swoje sprzęty, towar itp. - Wszystko zostało tutaj, nic nie zabrali. W przeciwnym razie ściąłbym winowajców. Nikt nie może nic zabrać. Nie wolno do tego dopuścić - grzmiał prezydent Białorusi.