Łukaszenka wystawi rachunek Putinowi? Chce odszkodowania

"Zapytaliśmy ich o odszkodowanie"

- Zgodnie z umową, zapytaliśmy ich o odszkodowanie. Nie ma co ukrywać. Takie pytania powstały w związku z przekroczeniem terminów oddania elektrowni do eksploatacji, za co odpowiedzialna jest strona rosyjska - mówił dyktator, cytowany przez agencję Biełta.