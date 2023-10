Szaleństwo na Białorusi. Do czego są zdolni?

Skromny Łukaszenka

– Propagandyści kłamią, mówiąc, jaki to Łukaszenka skromny, że trzeba go wręcz przekonywać, kiedy powstaje o nim film. Taka narracja również wpisuje się w kult jednostki. Chodzi o stworzenie wrażenia, że tego typu inicjatywy wychodzą od narodu. W rzeczywistości Łukaszenka lubi być podziwiany i wyraża to publicznie – mówi Wadim Możejko.