Łukaszenka: Tysiące Białorusinów proszą o broń do ochrony granicy

"Nie ma potrzeby! Pracujcie spokojnie"

- Dużo mówimy o broni, broni, amunicji, ale najważniejsze są nasi ludzie, nasi ludzie. Już wczoraj odczuli pogorszenie sytuacji na naszych południowych granicach, wykonano tysiące telefonów do wojskowych urzędów rejestracyjnych i werbunkowych oraz do oddziałów. "Weźcie nas do wojska, dajcie broń, my będziemy bronić naszej ojczyzny" - cytował ich słowa Łukaszenka. - Nie ma potrzeby! Pracujcie spokojnie - powiedział dyktator, którzy przy tej okazji postraszył Białorusinów Zachodem.