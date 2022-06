Łukaszenka się złamie? Gen. Różański zaniepokojony

- Myślę, że związki militarne między Białorusią a Rosją będą się zacieśniać coraz bardziej. Sankcje, które są nałożone na Białoruś, zaczynają skutkować. Łukaszenka może się złamać i włączyć do działań zbrojnych po stronie Rosji - stwierdził w programie "Newsroom" WP gen. broni rez. dr Mirosław Różański, prezes fundacji Stratpoints. - Gdyby tak się stało, byłoby to niezwykle kłopotliwe dla Ukrainy. Szeroki front, który jest dzisiaj ponad 1000-kilometrowy, zwiększyłby się. Jeśli ta sytuacja nie zostałaby skompensowana silnym wsparciem sprzętowym dla armii ukraińskiej, mogłaby wpłynąć negatywnie na przebieg tej wojny - ocenił. Różański odniósł się też do doniesień, że Białorusini rozmieszczają przy granicy z Ukrainą atrapy czołgów. - To może potwierdzać tezę, że Białoruś może się przygotowywać do tego, by włączyć się czynnie w działania zbrojne po stronie rosyjskiej - stwierdził.

