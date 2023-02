Łukaszenka ostrzega w Zimbabwe. Białoruś gotowa pomóc Rosji w Ukrainie

Trwa podróż Aleksandra Łukaszenki po Afryce. Prezydent Białorusi Prezydent Białorusi zapowiedział we wtorek, że jego kraj jest gotów zaoferować większą pomoc Rosji w wojnie z Ukrainą, jeśli Moskwa będzie jej potrzebować. - Federacja Rosyjska dzisiaj nie potrzebuje pomocy Białorusi. (...) Gdyby jednak nasz rosyjski brat potrzebował pomocy, to na pewno jej udzielimy - zapewnił Łukaszenka w Zimbabwe. Białoruski dyktator przybył do Afryki z wizytą na początku tygodnia. Jego celem jest umocnienie więzi gospodarczych i politycznych między Białorusią i Zimbabwe. W obu krajach władzę przejęto siłą. W trakcie wizyty białoruski dyktator przekazał również w ironiczny sposób, że Putin na ten moment "nie potrzebuje w Ukrainie wsparcia NATO czy Stanów Zjednoczonych". Tymczasem Pentagon regularnie monitoruje sytuację z rosyjskim wojskiem na Białorusi. Wrogie Ukrainie armie przeprowadzały wspólne manewry. Obecnie nie ma zagrożenia dla Ukrainy ze strony Białorusi" - twierdzą Amerykanie.