"Powinni współpracować". Łukaszenka ocenił sytuację w Polsce

Łukaszenka: "społeczeństwo nie popiera działań rządu"

- Polacy nie są głupcami. Żyli razem z nami w obozie socjalistycznym i mają to w swoim DNA, bardzo głęboko w nich zakorzenione. Nie są głupcami. To, co prezydent Polski Andrzej Duda robił wcześniej, a co premier Polski Donald Tusk robi teraz razem z Dudą, jest odrzucane przez większość polskiego społeczeństwa. Dlatego ich sytuacja wewnętrzna popycha ich do budowania tych relacji. Niestety, nie widzę tej podstawy - bredził dyktator.