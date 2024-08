W sobotę ukraińskie wojsko we wsi Zvannoe w obwodzie kurskim poważnie uszkodziła most na rzece Sejm. Wcześniej Ukraińcy całkowicie zniszczyli most w Głuszkowie. "Ukraińskie siły zbrojne z powodzeniem odcinają duży obszar obwodu kurskiego" - informuje dziennikarz Andrij Czaplienko.