Łukaszenka nie odpuści. W planach nowy szlak migracyjny

- My nie byliśmy przygotowani, jeżeli chodzi o ochronę naszych granic. Ta granica nie była właściwie w żaden sposób chroniona - powiedział samorządowiec w programie WP "Newsroom". - Z naszego punktu widzenia to tak wygląda, że tej granicy przez ostatnie lata pilnowali Białorusini, nie my - dodał.