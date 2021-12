Łukaszenka nazwał Putina bratem. "Nasze oczy widzą świat w ten sam sposób"

- Tam opozycja przybiera na wadze, zresztą wraz z przybyciem Tuska - a to jest silny polityk (...) - wtrącał. - (...) Będzie z kim rozmawiać, Polacy nie są łatwymi ludźmi, każdego polityka zmuszą do robienia tego, co im odpowiada. To ludzie, którzy w przeciwieństwie do Rosjan i Białorusinów umieją liczyć grosz - mówił m.in. Aleksandr Łukaszenka.