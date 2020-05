Łukasz Szumowski pod lupą opozycji. "Gigantyczny konflikt interesów"

- W państwie prawa nie może dochodzić do takich sytuacji, że w sposób niejasny dochodzi do budowania fortun rodzinnych - ocenił Szczerba. - To syndykat dziwnych interesów rodzinnych partii rządzącej - dodał Dariusz Joński. - Chcę z tego miejsca zaapelować do polityków PiS, ze szczególnym uwzględnieniem pana premiera Morawieckiego i pana ministra Szumowskiego, aby ujawnili swoje majątki. Niech pokażą, to co skrywają, to co zapisali na żonę - oświadczył polityk.