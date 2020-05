Dariusz Joński: to największa afera z udziałem polityków i ich rodzin

- Łukasz Szumowski wszedł do ministerstwa nauki, by wspomóc działalność brata - stwierdził poseł KO Michał Szczerba, tuż przed wejściem do resortu. Razem z posłem Dariuszem Jońskim przeprowadzą tam kontrolę poselską.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Dariusz Joński: to największa afera z udziałem polityków i ich rodzin (PAP)