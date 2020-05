Kolejne wątpliwości wokół Łukasza Szumowskiego. Chodzi o rejestr korzyści majątkowych

Rejestr korzyści majątkowych powstał w 1997 roku. Odpowiednie przepisy znalazły się w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. W rejestrze, który prowadzi Państwowa Komisja Wyborcza , ujawniane są korzyści uzyskiwane przez premiera, ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów i samorządowców. Ale też co ważne – korzyści uzyskiwane przez małżonków.

Rejestr korzyści. Informacje o małżonkach jawne

Zgodnie z art. 12 wspomnianej ustawy: "Do rejestru należy zgłaszać informacje o wszystkich stanowiskach i zajęciach wykonywanych zarówno w administracji publicznej, jak i w instytucjach prywatnych, z tytułu których pobiera się wynagrodzenie, oraz pracy zawodowej wykonywanej na własny rachunek”.

Z kolei na stronach Państwowej Komisji Wyborczej, minister Szumowski od powołania go do rządu w listopadzie 2019 r. nie złożył aktualnego rejestru. Nie ma też aktualnego dokumentu dotyczącego jego żony. Zgodnie z przepisami, rejestr powinien być raz w roku aktualizowany.

Rejestr korzyści Szumowskiego. Darowizna i nieczytelny wyjazd

W żadnym z dostępnych rejestrów korzyści nie ma informacji o udziałach Anny Szumowskiej w spółce SI Assets. Jedynymi właścicielami SI Assets są Marcin Szumowski (brat ministra) i Anna Szumowska. Żona ministra ma w nim udziały warte ok. 12 mln zł.

Rejestr korzyści Szumowskiego. Sprawa dla służb?

Poprosiliśmy byłego funkcjonariusza CBA , który szczegółowo zajmował się kontrolą oświadczeń majątkowych, by przeanalizował rejestry korzyści majątkowych państwa Szumowskich.

- Po pierwsze oświadczenia są nieczytelne i nie powinny być tak wypełnione i złożone. Po drugie, oświadczenie żony zamieszczone na stronach PKW jest pisane dwoma charakterami pisma. W części dotyczącej wyjazdów, pisał chyba sam minister. To wygląda tak, jakby żona nie wiedziała kto jej fundował wyjazd i musiał to napisać on...Z kolei w rejestrze korzyści zamieszczonym na sejmowych stronach, brakuje jakichkolwiek danych o żonie. Co najmniej powinna być złożona korekta. Sprawie powinny też przyjrzeć się służby – mówi Wirtualnej Polsce były agent Biura, który kontrolował setki oświadczeń majątkowych.